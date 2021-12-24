Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları kimler? 24 Aralık Cuma
Akşamların heyecanla seyredilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dün akşam neler oldu? Hangi yarışmacının yemekleri beğenildi? Hafta sonuna yaklaşılmasıyla beraber artık sona geliniyor. Peki yarışmayı kim kazanacak? Büyük ödülün sahibi kim olacak? Hangi yarışmacı daha başarılı oldu? Cuma'ya kadar yemek yapan yarışmacılardan kim daha iyi performans sergiledi?
Akşamların heyecanla seyredilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında dün akşam neler oldu? Hangi yarışmacının yemekleri beğenildi? Hafta sonuna yaklaşılmasıyla beraber artık sona geliniyor. Peki yarışmayı kim kazanacak? Büyük ödülün sahibi kim olacak? Hangi yarışmacı daha başarılı oldu? Cuma'ya kadar yemek yapan yarışmacılardan kim daha iyi performans sergiledi?
Zuhal Topal
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10