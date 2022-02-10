Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat Perşembe 2022 puan durumu açıklandı mı?

Zuhal Topalla yemekteyiz programı bu hafta çok kapışmalı geçti. Kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor peki kazanan yarışmacı Ediz mi oldu Sinem mi izleyiciler Cuma akşamını merakla bekliyordu kazanan ismin açıklanması şaşırtmadı mı kimseyi? 

Sinema - TV 10.02.2022, 14:05 10.02.2022, 14:04
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat Perşembe 2022 puan durumu açıklandı mı?

Zuhal Topalla yemekteyiz programı bu hafta çok kapışmalı geçti. Kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor peki kazanan yarışmacı Ediz mi oldu Sinem mi izleyiciler Cuma akşamını merakla bekliyordu kazanan ismin açıklanması şaşırtmadı mı kimseyi? 

Zuhal Topal Biyografisi

Zuhal TopalDoğum Yeriİstanbul/ TürkiyeDoğum Tarihi23.10.1976 Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

Yarışmacının puanı: 22

Yorumlar (3)
Karacaoğlan 2 hafta önce
Zuhal hanım yarışmacılar üzerinde biraz daha otoriter olmanızı istiyoruz. Gerekirse diskalifiye yapınız. Bu konuda Kadir Ezildi konuya daha hakim. Yeri gelince tavrınızı koyunuz. Başarılarının devamını dilerim.
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Yemek yeme 2 hafta önce
Yarismacilari cokmu aradiniz ymilleti sinir kupu yaptiniz biravo
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Yemek yeme 2 hafta önce
kupu yaptiniz biravo
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5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
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13. Galatasaray 24 28
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2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
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14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
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