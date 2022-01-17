Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur hanım kimdir?

Zuhal Topalla Yemakteyiz programı büyük beğeniyle seyrediliyor. Peki Cuma günü yapılan programın puan durumu ne oldu. Hangi yarışmacılar kaç puan aldı kim kazandı kimin yemekleri daha iyiydi? Tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde..

Aynur Kimdir?

Aynur hanım yeni hafta yarışmacıları arasında haftaya enerjili başlayan yarışmacının günü heyecanla bekleniyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

FOX TV'de hafta içi her gün yemek programı sunumu yapan Zuhal Topal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir? İşte Zuhal Topal ile ilgili merak edilen bilgilerden bazıları:

Zuhal Topal aslen Gaziantepli'dir.

43 yaşındadır.

Asıl mesleği ise oyunculuktur.

İşte Zuhal Topal'ın biyografisi:

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul'da dünyaya geldi.

Türkiye Zuhal Topal'ı Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanıdı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yaptı.

10 yıl önce şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi.

Bu evlilikten Lina adında bir kız çocukları oldu.

ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarıştı.

Halk ve jüri tarafından birinciliği kazandı.

kaynak:son haberler