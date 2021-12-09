Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Aralık Perşembe puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topalla yemekteyiz programı bu hafta çok kapışmalı geçti. Kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor peki kazanan yarışmacı Ediz mi oldu Sinem mi izleyiciler Cuma akşamını merakla bekliyordu kazanan ismin açıklanması şaşırtmadı mı kimseyi?
Zuhal Topalla yemekteyiz programı bu hafta çok kapışmalı geçti. Kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor peki kazanan yarışmacı Ediz mi oldu Sinem mi izleyiciler Cuma akşamını merakla bekliyordu kazanan ismin açıklanması şaşırtmadı mı kimseyi?
Yemekteyiz Programının Kazanan İsmi!
Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı. Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.
Programın orijinali Britanya'da yayınlanan "Come Dine With Me" adlı yemek yarışmasıdır. Benzer formatları, ABD, Fransa, Almanya, Macaristan, Danimarka ve Hırvatistan gibi ülkelerde de yayınlandı. 2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor ile kameralar etrafında sıradan insanların yaşamlarının sergilenmesinin devamı olan program, çeşitli televizyon programlarında (örneğin Avrupa Yakası, CoMedya) ti'ye alındı.
Haftanın kazananı Sinem oldu.15 bin kazanan yarışmacının yemekleri olay oldu konuklar yemekleri beğendiler.
Zuhal Topal Biyografisi
Zuhal TopalDoğum Yeriİstanbul/ TürkiyeDoğum Tarihi23.10.1976Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.
Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.
Dizi
Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1
Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)
Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)
Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)
Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)
Kaybolan Yıllar: Yonca
Tutkunum Sana: Suna 2006
Selena: Fitnat 2006 (Atv)
Arka Sokaklar 2006
Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)
Haylaz Babam 2005
El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005
Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004
Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)
Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)
Lahmacun ve Pizza 2002
Reyting Hamdi 2002
Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)
Zehirli Çiçek 2000 Show TV
Dadı: Hostes 2000
Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6
Ruhsar 1997 (Kanal D)
Kurşun Kalem 1996
Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)
Kara Melek 1996
Çiçek Taksi 1995
Palavra Aşklar 1995
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle Utd
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10