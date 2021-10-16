Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim kim birinci oldu, kim kazandı, puan durumu, Sinem kaç puan aldı?
Zuhal Topalla Yemakteyiz programı büyük beğeniyle seyrediliyor. Peki Cuma günü yapılan programın puan durumu ne oldu. Hangi yarışmacılar kaç puan aldı kim kazandı kimin yemekleri daha iyiydi? Tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde..
Zuhal Topalla Yemakteyiz programı büyük beğeniyle seyrediliyor. Peki Cuma günü yapılan programın puan durumu ne oldu. Hangi yarışmacılar kaç puan aldı kim kazandı kimin yemekleri daha iyiydi? Tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde..
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim kim birinci oldu, kim kazandı, puan durumu, Sinem kaç puan aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim 2021 Cuma kim birinci oldu, puan durumu, tüm puanları, kim kaç puan verdi, Sinem Bozkurt kaç puan aldı, diğer yarışmacıların puanları ne kadar? Sinem'in menüsünde ne vardı? Haftanın son gününde yarışmanın kazananı kim oldu?
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü bölümünde yani hafta finaline bir gün kala düzenlenen bölümünde kim yarıştı, kaç puan aldı?
Yarışmanın bugünkü bölümünde Sinem Bozkurt yarıştı.
27 yaşında olan Sinem Bozkurt aslen Diyarbakırlı'dır.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim Cuma kim kazandı, puan durumu, Sinem kaç puan aldı?
Zaten Zuhal Topal'i karşılarken de geleneklerine uygun bir karışlama yaptı ve kapıda testi kırdı.
Peki, Sinem Bozkurt bugün arkadaşlarından kaç puan aldı, yarışmanın sonucuna nasıl bir etki yaptı?
Sinem'in bugün aldığı puanlar şöyle:
Sabahat 5 puan
Yasin 4 puan verdi.
Ediz 5 puan verdi.
Naz 10 puan verdi.
Naz'ın 10 puan vermesi her şeyi alt üst etti. Çünkü, yarışmanın kaderini değişten puanı vermiş oldu.
Zuhal Topal'in verdiği puanla birlikte bu hafta toplamda 32 puan alan Sinem yarışmanın birincisi ve kazananı oldu.
Yarışmanın dördüncü gününde yarışan isim Yasin Tayyar oldu. İstanbul Erenköy'de Bağdat Caddesi'nde oturan 34 Yaşındaki Yasin Tayyar dijital medya uzmanı olarak tanıtıyor kendisini.
Yasin aslen Kilisli'dir.
Yasin'in bugünkü menüsü ise şöyleydi:
Yasin Tayyar'ın bugünkü menüsü ise şöyleydi:
Pancar çorbası, Avcı böreği, Mütebbel, Et Şinitzel, Kuşkonmaz, Kremalı patates, Tulum peynirli cevizli Akdeniz salatası ve Beyaz çikolatalı Browni
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 14 EKİM PUANLARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Ekim Perşembe günü Yasin'in puanları şöyle oldu:
Sinem 4 puan
Sabahat 4 puan
Ediz 4 puan
Detaylar Ekleniyor...
ZUHAL TOPAL'YA YEMEKTEYİZ HAFTA PUANLARI
11 Ekim puanı: Sabahat Şahin 24 puan
12 Ekim puanı: Edizcan İkizoğlu 26 puan
13 Ekim puanı: Habibe Naz Özcan 12 puan
14 Ekim puanı: Yasin Tayyar 18 puan
15 Ekim puanı: Sinem Bozkurt 24 puanı arkadaşlarından aldı. Zuhal Topal'ın puanı bekleniyor.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
FOX TV'de hafta içi her gün yemek programı sunumu yapan Zuhal Topal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir? İşte Zuhal Topal ile ilgili merak edilen bilgilerden bazıları:
Zuhal Topal aslen Gaziantepli'dir.
43 yaşındadır.
Asıl mesleği ise oyunculuktur.
İşte Zuhal Topal'ın biyografisi:
Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul'da dünyaya geldi.
Türkiye Zuhal Topal'ı Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanıdı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yaptı.
10 yıl önce şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi.
Bu evlilikten Lina adında bir kız çocukları oldu.
ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarıştı.
Halk ve jüri tarafından birinciliği kazandı.
kaynak:son haberler
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