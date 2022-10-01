Zengin Kız dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Zengin Kız'ın fragmanı yayınlandı. Dizinin oyunlarının kimler olduğu ve konusunun ne olduğu merak ediliyor.

ZENGİN KIZ

ZENGİN KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

2022 2023 yeni sezonunda ekranlara gelecek Zengin Kız dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Nazan Kesal olacak. Merve Girgin’in yönetmen koltuğunda oturacağı Zengin Kız dizisinin senaristi Deniz Akçay olacak. Zengin Kız dizisinde maddi imkansızlıklarından dolayı bebek bakıcılığı yapmak zorunda kalan ve zengin olma hayali kuran Zeynep’in yüklü bir miktar para bulması ile hayatının değişmesi anlatılacak.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.