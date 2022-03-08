Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane puan durumu 8 Mart Salı

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

ZAHİDE YETİŞ YARIŞMASINDA EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

En yüksek puanı Nesrin'in olacağı bekleniyor.