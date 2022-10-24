TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı çok yakında yayınlanacak. Dizinin konusu merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir?

Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir?

Yürek Çıkmazı dizisinin konusu imkansız aşk olacaktır. Aşk çıkmazında olan iki kişinin hayatını anlatan dizinin çok yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.