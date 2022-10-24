Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi yürek çıkmazının fragmanının yayınlanmasının ardından dizi merak uyandırdı. Peki dizinin oyuncu kadrosu açıklandı mı? İşte detaylar..

Yürek Çıkmazı Dizisi Oyuncu Kadrosu Açıklandı Mı?

Yürek Çıkmazı dizisinin ilk fragmanın yayınlanmasının ardından dizininin başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Fragmanı yayınlanan dizinin henüz oyuncu kadrosu açıklanmadı.