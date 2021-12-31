Yılbaşı'nda TV'de neler var? Yılbaşı TV yayın akışı
31 Aralık gecesi TV'de hangi dizilerin, hangi programların olacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı akşamını ailece evde geçirmek isteyenler ve TV programlarını takip edenler için bugün TV'de neler var haberini derledik.
31 Aralık gecesi TV'de hangi dizilerin, hangi programların olacağı merakla araştırılıyor. Yılbaşı akşamını ailece evde geçirmek isteyenler ve TV programlarını takip edenler için bugün TV'de neler var haberini derledik.
Yılbaşı gecesi Kanal D'de hangi program var?
Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.
Kanal D güncel yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Yılbaşı gecesi TRT 1'de hangi program var?
TRT 1’nin ekran klasiği haline gelen Seksenler dizisi, “Seksenler Yılbaşı Özel” bölümü ile ekrana gelecek. Oyuncuların nostaljik şarkılar söyleyeceği dizinin yılbaşı özel bölümünde 1992 yılını, 1993 yılına bağlayan geceye gidilecek ve gece tüm nostaljisiyle günümüze taşınacak.
TRT 1 güncel yayın akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
Yılbaşı gecesi TV8'de hangi program var?
TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yer aldığı O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alacak.
TV8 güncel yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Yılbaşı gecesi ATV'de hangi program var?
ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
ATV güncel yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Yılbaşı gecesi Show TV'de hangi program var?
Show TV, yeni yıla Güldür Güldür Show ve Mahsun Kırmızıgül konseriyle girecek. Güldür Güldür, yılbaşı özel bölümünde sürpriz konuklar ağırlayacak, kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. 23.30'da ise Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseriyle ekranların karşısına geçecek.
Show TV güncel yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri
Yılbaşı gecesi Star TV'de hangi program var?
Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu 'İbo Show Yılbaşı', cuma 20.00'de Star'da olacak.
Star TV güncel yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 İbo Show
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10