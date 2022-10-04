Ekranların yeni dizisi Yeni İstanbul'un fragmanı yayınlandı fragmanı yayınlanan dizi merak uyandırdı. Peki Yeni İstanbul dizisinin konusu nedir?

YENİ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yeni İstanbul dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin konusu İstanbul'da geçen zorlu hayat olacaktır. Yeni İstanbul dizisi çok yakında ekranlarda yayınlanacak.