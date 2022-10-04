Yeni İstanbul dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranlarda yeni dizi olarak yerini alacak olan Yeni İstanbul dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

YENİ İSTANBUL

YENİ İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni İstanbul dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Yeni İstanbul dizisinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Dizinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.