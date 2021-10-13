Yeni Dizi Aziz Ne Zaman Başlıyor? Aziz Dizisi Çekimleri Nerde Yapılıyor? Murat Yıldırım ve Damla Sönmez Aziz Dizisinde Buluşuyor.
Show tv ekranlarına yeni bir dizi geliyor. Aziz dizisi ne zaman başlıyor? Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi Show ekranlarında ne zaman gösterime girecek?
Show TV ekranlarında bu sezonun en iddialı dizilerinden birisi olması beklenen Aziz dizisinden ilk fragman yayınlandı. Antakya’da çekimleri yapılan diziden daha önce fotoğraflar paylaşılmış ve ortam çok beğenilmişti.
İzleyiciler heyecanla ilk fragmanı bekledi ve sonunda ilk görüntüler yayınladı. Murat Yıldırım’ın geçen sezon Ramo dizisindeki muhteşem performansının ardından hayranları yeni rolünü de çok merak ediyor. Damla Sönmez ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım, yine çok etkili bir oyunculuk performansı ile geliyor.
Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada övgü dolu binlerce paylaşım yapıldı. Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi için çok hoş bir ortam oluşturulduğu görüntülerden anlaşılıyor.
1930’lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay’ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak.
Yapılan yorumlarda çok heyecanlı olduklarını aktaran izleyiciler, efsane olabilecek bir dizinin gelmekte olduğunu yazıyor…
Murat Yıldırım’a yönelik binlerce övgü dolu yorumun yapıldığı sosyal platformlarda Aziz dizisinin büyük bir heyecan yarattığını görebilirsiniz.
Show TV’den henüz dizinin yayın günü ve yayın tarihi ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak çok yakın bir zaman içinde dizinin izleyici ile buluşması bekleniyor. İşte dizinin yayınlanan ilk fragmanı:
kaynak:televizyongazetesi
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