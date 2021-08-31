Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin yayına gireceği tarih sonunda belli oldu. Dizi severler merakla Yasak Elma yeni sezonu bekliyor. Yasak Elma 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Yasak elma dizi kadrosuna hangi isimler katıldı? Yeni bölümde neler olacak?
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin yayına gireceği tarih sonunda belli oldu. Dizi severler merakla Yasak Elma yeni sezonu bekliyor. Yasak Elma 5. sezon ne zaman yayınlanacak?Yasak elma dizi kadrosuna hangi isimler katıldı? Yeni bölümde neler olacak?
YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? YASAK ELMA 5. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?
Med Yapım imzalı, FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz gün 5. sezon çekimlerine başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizi Yasak Elma bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak...
Diziye yeni sezonda Murat Aygen Doğan karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - Kumru ve Yasmin Erbil ise Canan karakteriyle katılıyor.
Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat vereceği öğrenildi.
Yasak Elma’da Doğan’ın sevgilisi Arzu’ya ve Ömer’in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil.
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