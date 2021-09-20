Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi olan yasak elma dizisi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Çok yüksek bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz hafta 5. Sozunu ile izleyicileri ile buluşmaya başladı. Yasak elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Yasak elma dizisi saat kaçta başlıyor? Yasak Elma dizisinin konusu ne? Geçen hafta neler oldu?

Yasak elma dizisi geçen sezon yaptığı bomba sezon finali ile yine bomba bir başlangıç yaptı. Entrikalarla dolu bir dizi olan Yasak elma dizisi bu sezonda da yine dolu dolu bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Her pazartesi saat: 20.00’da Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisi izleyicilerinin heyecanla beklediği fragmanları yayınlandı. Yayınlanan fragmanları sizler için haberimizde yer verdik.