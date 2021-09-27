Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma oyuncuları kimler?
Fox TV'nin en sevilen dizisi olan 'Yasak Elma' tüm heyecanı ile devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için fragmanı yayınlandı. Başrollerini birbirinden ünlü oyuncuların paylaştığı fenomen dizi izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Fox TV'nin en sevilen dizisi olan 'Yasak Elma' tüm heyecanı ile devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için fragmanı yayınlandı. Başrollerini birbirinden ünlü oyuncuların paylaştığı fenomen dizi izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi olan yasak elma dizisi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Çok yüksek bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz hafta 5. Sozunu ile izleyicileri ile buluşmaya başladı. Yasak elma dizisi yeni bölümde heyecan dolu sahneleri ile izleyicilerinden tam puan aldı. Yasak elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Yasak elma dizisi saat kaçta başlıyor? Yasak Elma dizisinin konusu ne? Geçen hafta neler oldu?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Oyuncuları:
Şevval Sam
Eda Ece
Berk Oktay
Biran Damla Yılmaz
Murat Aygen
Ece Dizdar
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz
Emre Dinler
Bahtiyar Memili
Yasmin Erbil
Erdal Bilingen
Vildan Vatansever
Kuzey Gezer
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|4
|10
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|4
|10
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|4
|10
|5. Bodrumspor
|4
|9
|6. Sakaryaspor
|4
|8
|7. Ankaraspor
|4
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|4
|7
|9. Somaspor
|4
|7
|10. Çorum FK
|4
|6
|11. Serik Belediyespor
|4
|6
|12. İnegölspor
|4
|5
|13. Afjet Afyonspor
|4
|5
|14. Diyarbekirspor
|4
|4
|15. Sarıyer
|4
|4
|16. Turgutluspor
|4
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|4
|1
|18. Adıyaman FK
|4
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0