Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma oyuncuları kimler?

Fox TV'nin en sevilen dizisi olan 'Yasak Elma' tüm heyecanı ile devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için fragmanı yayınlandı. Başrollerini birbirinden ünlü oyuncuların paylaştığı fenomen dizi izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi olan yasak elma dizisi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Çok yüksek bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz hafta 5. Sozunu ile izleyicileri ile buluşmaya başladı. Yasak elma dizisi yeni bölümde heyecan dolu sahneleri ile izleyicilerinden tam puan aldı. Yasak elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Yasak elma dizisi saat kaçta başlıyor? Yasak Elma dizisinin konusu ne? Geçen hafta neler oldu?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncuları:



Şevval Sam



Eda Ece



Berk Oktay



Biran Damla Yılmaz

Murat Aygen



Ece Dizdar



Melisa Doğu



Barış Aytaç



Serkan Rutkay Ayıköz



Emre Dinler



Bahtiyar Memili



Yasmin Erbil



Erdal Bilingen



Vildan Vatansever



Kuzey Gezer