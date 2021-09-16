Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma 112. Bölüm fragmanı
Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günleri izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlaması üzerine izleyicileri geçen sezonda da olduğu gibi yeni bölüm fragmanlarını heyecanla takip ediyorlar. Yasak elma yeni bölüm faragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Çağatay yıldızı aldatıyor mu? Hasan aliyi yıldız ve ender mi öldürdü? 112. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günleri izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlaması üzerine izleyicileri geçen sezonda da olduğu gibi yeni bölüm fragmanlarını heyecanla takip ediyorlar. Yasak elma yeni bölüm faragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Çağatay yıldızı aldatıyor mu? Hasan aliyi yıldız ve ender mi öldürdü? 112. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
İşte Yasak Elma'nın Yeni Bölüm Fragmanı
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|5
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|4
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Denizlispor
|5
|6
|10. Menemenspor
|5
|6
|11. Adanaspor
|5
|5
|12. Bursaspor
|5
|4
|13. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|14. Kocaelispor
|4
|4
|15. Altınordu
|5
|4
|16. Gençlerbirliği
|5
|4
|17. İstanbulspor
|3
|3
|18. Boluspor
|3
|3
|19. Balıkesirspor
|3
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0