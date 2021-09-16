Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma 112. Bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günleri izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlaması üzerine izleyicileri geçen sezonda da olduğu gibi yeni bölüm fragmanlarını heyecanla takip ediyorlar. Yasak elma yeni bölüm faragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Çağatay yıldızı aldatıyor mu? Hasan aliyi yıldız ve ender mi öldürdü? 112. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Sinema - TV 16.09.2021, 13:01
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak elma 112. Bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarının en sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günleri izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlaması üzerine izleyicileri geçen sezonda da olduğu gibi yeni bölüm fragmanlarını heyecanla takip ediyorlar. Yasak elma yeni bölüm faragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Çağatay yıldızı aldatıyor mu? Hasan aliyi yıldız ve ender mi öldürdü? 112. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Yasak elma dizisinin yeni bölüm fragmanı bomba gibi düştü. Yasak elma yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler fragmanın yayınlanmasının ardından heyecanla pazartesi gününü bekliyor.

İşte Yasak Elma'nın Yeni Bölüm Fragmanı

#Yasak Elma #fox
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