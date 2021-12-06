Yasak Elma son bölüm izle

Reyting rekorlarıyla diğer dizileri geride bırakan Yasak Elma dizisinde Yıldız aldatıldığını öğrenmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Yıldız Nasıl bir yol izleyecek bundan sonra ne yapmayı düşünüyor. İzleyiciler merak ediyor. Peki Eda Ece'nin gerçek hayatı nasıl kaç yaşında evli mi

Sinema - TV 06.12.2021, 18:52 07.12.2021, 08:14
Yasak Elma son bölüm izle

Reyting rekorlarıyla diğer dizileri geride bırakan Yasak Elma dizisinde Yıldız aldatıldığını öğrenmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Yıldız Nasıl bir yol izleyecek bundan sonra ne yapmayı düşünüyor. İzleyiciler merak ediyor. Peki Eda Ece'nin gerçek hayatı nasıl kaç yaşında evli mi

Yasak Elma Yıldız Sahnelerinde Neler Oluyor?

Dizi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bırakarak adından söz ettirdi.

Son yayınlanan bölümde Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız karakterinin aldatıldığını öğrenmesinden sonra neler yapacağı merakla beklendi. Yasak Elma’nın başarısının en büyük sırrı şüphesiz olay örgüsünü uzatmayıp kısa sürede nihayetlendirerek izleyiciyi sıkmadan ekrana bağlaması.

Senaristlerin aldatılma konusunu işleyerek heyecanı artırması, ardından da Yıldız’ın bu durumu kısa sürede öğrenmesi reytinglerin artmasını sağladı. Dizi geçen sezon elde ettiği oranlara yakın oranlar almayı başardı.

Dizide pek çok kez aldatılan ve hayal kırıklığına uğrayan Yıldız bu defa duygu yoğunluğuyla izleyiciyi de şaşırttı. Genellikle saflığı, entrikaları ve sempatikliğiyle izleyiciyi güldüren Yıldız karakteri bu defa Yasak Elma izleyicisini ağlattı.

Sosyal medyada da Yıldız karakterinin o anlarına dair pek çok paylaşım yapıldı. Eda Ece’de bu paylaşımları instagram hesabına taşıdı.

Saflığı ve entrikalarıyla izleyiciyi güldüren Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bu defa ağlattı! 1

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin intikam planları ilginin artışını da beraberinde getirecek. Eda Ece’nin doğaçlama performansı ile de göz doldurduğu yeni bölümler heyecanla bekleniyor.

Eda Ece, kariyerinde çok önemli bir yeri olan Yasak Elma dizisinde bazı sahnelerde doğaçlama yaparak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu strateji beşinci sezonda da etkisini hissettiriyor.

Eda Ece kimdir?

Türk dizilerinin sarışın güzellerinden biri olan Eda Ece'nin biyografisi ve özel hayatı merak ediliyor. Özellikle oynadığı Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle oyunculuğundan söz ettiren Eda Ece kimdir aslen nereli kaç yaşında, Eda Ece'nin annesi ve babası kim, Eda Ece'nin oynadığı filmler ve diziler ile Eda Ece'nin sevgilileri bilgilerini elmaelma.com olarak sizler için derledik. Ayrıca Eda Ece'nin boyu, kilosu, burcu ve gözrengiyle ilgili de detaylar burada. 

Eda Ece İnstgram hesabını da iyi kullanan oyunculardan biri. Yasak Elma dizisinin setinden fotoğraflar paylaşan Eda Ece dizinin beğenilmesiyle adından sıkça bahsedilmesinden yana mutlu görünüyor. Daha önce farklı projelerde de gördüğümüz Eda Ece son olarak Aşk-ı Memnu ile benzetilen FYasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandırıyor. 

EDA ECE KİMDİR KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİDİR?

20 Haziran 1990 doğumlu olan Eda Ece 20 yaşında. Aslen İstanbullu olan Eda Ece. Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. Eda Ece'nin annesi ev hanımı babası ise elektrik mühendisi. Kendisinden büyük 2 ablası bulunan Eda Ece ailenin en küçük kızı

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