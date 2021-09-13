Yasak Elma'nın Kumru'su kim? Biran Damla Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşındadır? Nerelidir?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin oynadığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, bu akşam yeni sezonuyla izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pakdemir ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin ayrıldığı Yasak Elma, yeni oyuncularla sezonu açıyor.

''Baraj'' dizisinde Nehir karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni sezonda fox haberde Yasak elma dizisinde oynamaya başlayacak.

Diziye 2. Bir Entrikacı Katılıyor.

Yasak Elma dizisinin kadrosuna giren Biran Damla Yılmaz yeni karakteri ile sevenleriyle tekrar buluşacak.

Yeni rolünün heyecanını yaşadığını söyleyen 24 yaşındaki başarılı oyuncu, ''Geçen sezon 'Baraj' dizisinde çok ağladım. Bu sezon da entrikalarla güldüreceğim.'' dedi.

''Yasak Elma'nın entrikalarına entrika katmak için geldim.'' diyen Yılmaz, ''Dram oynamanın yeri benim için başka ama entrikalı işleri de seviyorum.'' diye konuştu.

Biran Damla Yılmaz Kimdir?

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz, halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Oynadığı DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

Yasak Elma- Kumru