Yasak Elma Doğan kimdir? Yasak Elma Doğan kaç yaşında ve nereli?

Yasak Elma dizisine hızlı bir giriş yapıp yeni sezon oyuncuları arasında yer alan başarılı oyuncu Murat Aygen kimdir? Yasak Elma Doğan kimdir? Yasak Elma Doğan kaç yaşında? Murat Aygen yeni sezondaki performansıyla göz dolduruyor. Kızı Kumru'yu Çağatay'dan korumak için mücadele veren Doğan hakkında bilmedikleriniz.

Yasak Elma Doğan kimdir?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon ekibinden Kumru karakterinin babası olarak Doğan, Yasak Elma'da iyi bir rol aldı. Yasak Elma Kumru; Yıldız ve Çağatay'ın arasındaki yeni aşk isim olacak. Doğan ise Kumru'nun babasıdır. Doğan, dizi boyunca kızı Kumru'yu Çağatay'dan kurtarmak için mücadele verecek.

Murat Aygen kimdir?

Yasak Elma dizisinde Doğan'a hayat veren Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı’dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1991 – 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartue, Mösyö Buttery, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

1995 – 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde Müzikallerden Seçmeler, Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı, 1999 – 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul'da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı, 1994 – 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı.

2000 – 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi, 2000 – 2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.