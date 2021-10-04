Yasak Elma Doğan Çağatay'ı Yemeğe Çıkardı!

Yasak Elma Dizisinin 114. bölümünde Doğan, Çağatay'ı arayarak akşam yemeğine davet etti. Daveti kabul eden Çağatay, akşam Doğan beyin dediği restauranta giderek baş başa yemek yedi. Doğan bey kızı Kumru ile Çağatay arasında bir yakınlık olduğunu farkederek harekete geçmek istedi. Yemek yerken Çağatay'a bakıp hayale dalan Doğan, Çağatay'a saldırıp yumruklamayı düşündü. Çağatay Kumru benim değil Yıldız'ın arkadaşı savunmasını yaparken, Doğan Çağatay'ı vurmak için zaman kolluyor.

Yasak Elma Dizisi'nde Kumru rolünü oynayan Biran Damla Yılmaz Kimdir?

Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı ve halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Oyuncu 1,64 m boyundadır.