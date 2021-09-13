Yasak Elma Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Yasak Elma yeni bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma’ya Kim Katıldı?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi yeni sezon bölümü ile bu akşam izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Fox’un en sevilen dizisi yasak elma yeni sezonda neler olacağı merak konusu. Diziye yeni katılan oyuncular kimler? Dizide neler olacak?Yasak Elma Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Yasak Elma yeni bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma’ya Kim Katıldı?

Sinema - TV 13.09.2021, 17:42
Yasak Elma Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Yasak Elma yeni bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma’ya Kim Katıldı?

Yasak Elma Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Yasak Elma yeni bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma’ya Kim Katıldı?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi yeni sezon bölümü ile bu akşam izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Fox’un en sevilen dizisi yasak elma yeni sezonda neler olacağı merak konusu. Diziye yeni katılan oyuncular kimler? Dizide neler olacak?

Ekranların en sevilen dizisi Yasak elma yeni sezonda izleyicilerinden tam puan alacağa benziyor. Yasak Elma dizi kadrosuna 4 yeni isim daha katıldı. Sevilen dizi bu akşam yani 13 eylül pazartesi tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor.

Peki yeni sezonda bizi neler bekliyor. Çağatay yıldızı aldatıyor mu? Kumrunun planları neler? Kumru Çağatay’ı nereden tanıyor?  Ender ve Yıldız kumru hakkında ne planlar yapıyor? Hepsini ve daha fazlasını her hafta haber sitemizde görebileceksiniz.

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