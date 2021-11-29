Yasak Elma canlı izle

Ekranların büyük ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da her hafta heyecanlı aksiyonlu şekilde geçen bölümler izleyiciyi ekrana kilitliyor.Peki bu hafta hangi planlar olacak neler olacak? İntikamlar alınacak mı? Hamleler nasıl olacak kimler intikam hamleleri yapacak?

Fox TV’nin Yasak Elma dizisinde intikam planı devreye giriyor!

TelevizyonGazetesi.com / Detay – Yasak Elma dizisi Fox TV ekranında pazartesi akşamları yolculuğuna devam ediyor. Dizinin her bölümü yine izleyicilerden büyük bir ilgi görüyor. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin ekibi de etkili oyunculuk performansları ile beğeni topluyor.

Yasak Elma dizisinin 116. yeni bölümünde yeni bir sayfa açılacak. Aldatıldığını öğrenen Yıldız’ın intikam planı devreye girecek. Bu intikam planı Çağatay ve Kumru için zor günleri de beraberinde getirecek.

Yasak Elma’nın 116. yeni bölümü 18 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’da yayınlanacak. Yeni bölümden paylaşılan fragmanlar izleyicilerin ilgisini çekti. Peki hikayede neler değişecek?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için yeni kararlar alıyor.

Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam edecekler ama büyük de bir sürpriz yaşanacak.

Arzu’nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını arayacak.