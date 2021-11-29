Yasak Elma 121.bölüm fragmanı izle

Reyting rekorlarıyla diğer dizileri geride bırakan Yasak Elma dizisinde Yıldız aldatıldığını öğrenmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Yıldız Nasıl bir yol izleyecek bundan sonra ne yapmayı düşünüyor. İzleyiciler merak ediyor. Peki Eda Ece 'nin gerçek hayatı nasıl kaç yaşında evli mi?

Sinema - TV 29.11.2021, 09:10 29.11.2021, 09:10
Yasak Elma 121.bölüm fragmanı izle

Reyting rekorlarıyla diğer dizileri geride bırakan Yasak Elma dizisinde Yıldız aldatıldığını öğrenmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Yıldız Nasıl bir yol izleyecek bundan sonra ne yapmayı düşünüyor. İzleyiciler merak ediyor. Peki Eda Ece'nin gerçek hayatı nasıl kaç yaşında evli mi

Yasak Elma Yıldız Sahnelerinde Neler Oluyor?

Dizi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bırakarak adından söz ettirdi.

Son yayınlanan bölümde Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız karakterinin aldatıldığını öğrenmesinden sonra neler yapacağı merakla beklendi. Yasak Elma’nın başarısının en büyük sırrı şüphesiz olay örgüsünü uzatmayıp kısa sürede nihayetlendirerek izleyiciyi sıkmadan ekrana bağlaması.

Senaristlerin aldatılma konusunu işleyerek heyecanı artırması, ardından da Yıldız’ın bu durumu kısa sürede öğrenmesi reytinglerin artmasını sağladı. Dizi geçen sezon elde ettiği oranlara yakın oranlar almayı başardı.

Dizide pek çok kez aldatılan ve hayal kırıklığına uğrayan Yıldız bu defa duygu yoğunluğuyla izleyiciyi de şaşırttı. Genellikle saflığı, entrikaları ve sempatikliğiyle izleyiciyi güldüren Yıldız karakteri bu defa Yasak Elma izleyicisini ağlattı.

Sosyal medyada da Yıldız karakterinin o anlarına dair pek çok paylaşım yapıldı. Eda Ece’de bu paylaşımları instagram hesabına taşıdı.

Saflığı ve entrikalarıyla izleyiciyi güldüren Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bu defa ağlattı! 1

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin intikam planları ilginin artışını da beraberinde getirecek. Eda Ece’nin doğaçlama performansı ile de göz doldurduğu yeni bölümler heyecanla bekleniyor.

Eda Ece, kariyerinde çok önemli bir yeri olan Yasak Elma dizisinde bazı sahnelerde doğaçlama yaparak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu strateji beşinci sezonda da etkisini hissettiriyor.

Eda Ece kimdir?

Türk dizilerinin sarışın güzellerinden biri olan Eda Ece'nin biyografisi ve özel hayatı merak ediliyor. Özellikle oynadığı Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle oyunculuğundan söz ettiren Eda Ece kimdir aslen nereli kaç yaşında, Eda Ece'nin annesi ve babası kim, Eda Ece'nin oynadığı filmler ve diziler ile Eda Ece'nin sevgilileri bilgilerini elmaelma.com olarak sizler için derledik. Ayrıca Eda Ece'nin boyu, kilosu, burcu ve gözrengiyle ilgili de detaylar burada. 

Eda Ece İnstgram hesabını da iyi kullanan oyunculardan biri. Yasak Elma dizisinin setinden fotoğraflar paylaşan Eda Ece dizinin beğenilmesiyle adından sıkça bahsedilmesinden yana mutlu görünüyor. Daha önce farklı projelerde de gördüğümüz Eda Ece son olarak Aşk-ı Memnu ile benzetilen FYasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandırıyor. 

EDA ECE KİMDİR KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİDİR?

20 Haziran 1990 doğumlu olan Eda Ece 20 yaşında. Aslen İstanbullu olan Eda Ece. Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. Eda Ece'nin annesi ev hanımı babası ise elektrik mühendisi. Kendisinden büyük 2 ablası bulunan Eda Ece ailenin en küçük kızı

Yasak Elma Canlı İzle!

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6