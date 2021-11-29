Yasak Elma 120.bölüm tek parça izle Yasak Elma son bölüm full izle

Ekranların sevilerek izlenen dizisinde ihanet çanları çalıyor. Peki Kuru ve Çağatay evlenecek mi? Dizinin yeni gelişmesi ne olacak? Hangi oyuncular diziden çıkıyor? Hangi oyuncular diziye katılacak?

Sinema - TV 29.11.2021, 09:10 29.11.2021, 09:11
Yasak Elma 120.bölüm tek parça izle Yasak Elma son bölüm full izle

Ekranların sevilerek izlenen dizisinde ihanet çanları çalıyor. Peki Kuru ve Çağatay evlenecek mi? Dizinin yeni gelişmesi ne olacak? Hangi oyuncular diziden çıkıyor? Hangi oyuncular diziye katılacak?

Yasak Elma Kumru Kim? Kumru ve Çağatay Evlenecek mi?

Yasak Elma dizisine sadece Kumru girmeyecek; bir de Kumru’nun yakışıklı babası Doğan dahil olacak. Dizi de Doğan karakterine hayat veren Murat Aygen Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender karakteri ile yakınlaşacak ve dizi de dengeler bir anda değişecek.

Yasak Elma dizisine yeni sezonda beşten fazla yeni oyuncu dahil olurken yine diziden bir çok oyuncu ayrılacak böylece hikaye baştan aşağı değişmiş olacak; tüm bu değişikliklerin merkezinde ise Kumru karakteri olacak. Yasak Elma dizisinde Kumru karakteri ile karşımıza geçen sezon Baraj dizisi ile Yasak Elma’ya rakip olan Biran Damla Yılmaz çıkacak.

Yasak Elma Kumru Kim?

Yasak Elma dizisinde Kumru 23 yaşında güzeller güzeli bir kızdır. Babası ile Çağatay’ın yan yalısına taşınan Kumru bu zamana kadar hiç bir maddi zorluk yaşamamıştır. Paranın içinde şımarık bir kız olarak yetişen Kumru bu güne kadar da hiç bir erkek tarafından reddedilmemiştir. Yanında bir de kendisi gibi havalı Yasemin isimli bir arkadaşı olan Kumru Yasemin’in de yardımı ile Çağtay’ı kendine aşık etmeye çalışacak. Çağatay’ın gözünün Yıldız’dan başkasını görmediğini fark eden Kumru Yıldız ile Çağatay’ın arasına bir kara kedi gibi girecek ve sonunda başarılı olacak. Bakalım bu canavar ile Yıldız nasıl mücadele edecek?
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Yasak Elma Kumru ve Çağatay Evlenecek mi?

Yasak Elma dizisinde Kumru Çağatay’ın aklını çelmeyi sonunda başarabilecek ama Çağatay’ı Yıldız’a olan aşkına rağmen nikah masasına oturtmayı başaracak mı izleyici en çok bu soruyu merak ediyor. Yasak Elma dizisinde Çağtay’ı kaybetmek istemeyen Yıldız asla Kumru ve Çağatay’ın evlenmesine izin vermeyecek; Yıldız ve Kumru arasında ise entrika savaşı yaşanacak. Yasak Elma’da Kumru ve Çağatay Evlenecek mi? bu sorunun cevabını ilerleyen haftalarda diziyi izleyip göreceğiz. Yasak Elma Kumru Kim sorusuna yanıt verdik daha fazla sorunuz varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz

#yasak elma 117. bölüm full izle
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