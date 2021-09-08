Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Yargı dizisinin oyuncuları kimler?

Yeni sezonda reyting rekoru kırmak isteyen televizyonlar harekete geçti. Bir birinden özel ve özgün senaryolu dizilerle izleyicilerle buluşacak olan kanallar, izleyicileri ekrana kilitlemek istiyor.

Türk televizyonlarının en etkili kanallarından biri olan Kanal D, uzun soluklu projelere imza atmış başarılı yapım şirketiyle anlaştı. AY Yapım’ın projesi olan Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yargı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in yapacağı yeni proje Sema Ergenekon’un kaleminden çıktı. Peki yargı dizisinin konusu ne? Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Hangi gün saat kaçta ekranlarda olacak?

Başarılı yönetmen Ali Bilgin’in yer aldığını projenin jenerikleri ekranlarda dönmeye başlıyor. Çok yakında izleyicileri ile buluşacak olan yeni dizi Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun olduğu "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizide Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi isimler yer alıyor.