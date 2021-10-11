Yargı dizisinin başroldeki oyuncuları ve konusu merak ediliyor.Peki başroldeki oyuncuları kimler dizi ne zaman yayınlanacak hangi kanalda yayını olacak?

Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği ekranların yeni dizisi Yargı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabetinin konu olacağı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Yargı dizisi Pazar günleri saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek...

Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

YARGI OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş

kaynak:bölge gündem