Yargı Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Hangi Gün ve Hangi Kanalda Başlayacak?

Kanal D Ekranlarında Başlayacak Yargı dizisi büyük bir ilgi ile beklenmekte. Yapımcılığını AY YAPIM’ın üstlendiği YARGI dizisi Pazar akşamı saat: 20.00’da izleyicileri ile buluşacak

Son zamanlarda sıkça ismi geçen isimlerden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra genç isimlerin de bulunduğu yargı dizisi merakla bekleniyor. Pazar akşamı saat: 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

YARGI dizisinin konusu nedir?

Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ve Sema Ergenekon’un kaleminden yazılan senaryo ile "Yargı" dizisi, Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesini ele alıyor.

Dizi kadrosunda kimler var?

Başrollerinin Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı yargı dizisinin oyuncuları;

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Mehmet Yılmaz Ak,

Zeyno Eracar,

Ali Seçkiner Alıcı,

Başak Gümülcinelioğlu,

Uğur Aslan,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Onur Özaydın,

Ece Yüksel,

Özlem Çakar,

Arda Anarat,

Onur Durmaz,

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş yer almaktadır.