Yargı dizisi 12.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı dizisinin başroldeki oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki başroldeki oyuncuları kimler dizi ne zaman yayınlanacak hangi kanalda yayını olacak?
Yargı dizisinin başroldeki oyuncuları ve konusu merak ediliyor.Peki başroldeki oyuncuları kimler dizi ne zaman yayınlanacak hangi kanalda yayını olacak?
Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?
Sema Ergenekon'un senaristliğini yaptığı, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği ekranların yeni dizisi Yargı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik.
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?
Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabetinin konu olacağı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan Yargı dizisi Pazar günleri saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek...
Yargı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?
YARGI OYUNCU KADROSU
Pınar Deniz
Kaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Onur Özaydın
Ece Yüksel
Özlem Çakar
Arda Anarat
Onur Durmaz
Zeynep Atılgan
Beren Nur Karadiş
Yargı Canlı İzle!
kaynak:bölge gündem
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6