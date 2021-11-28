Yargı dizisi 11.bölüm tek parça izle

Nefeslerin tutularak izlendiği Yargı dizisi katiin kim olduğu seyircileri tarafından merak ediliyor. Peki Yargı dizisi katil kim? İzleyicilerin severek izlediği dizinin her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Şimdi herkes katilin kim olduğunu merak ediyor. Peki katil kim?

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Yargı'da nefesler tutuldu! Katil kim?

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Ay Yapım’ın büyük ilgiyle takip edilen dizisi ‘Yargı’da haftalardır merakla beklenen katil ortaya çıkıyor. Her hafta yeni bir şüphelinin ortaya çıktığı dizide seyirci de katilin kim olduğunu öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyor.Yayınlanmaya başladığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan ve binlerce övgü dolu yorum toplayan ‘Yargı’da haftalardır merak edilen katil bu haftaki bölümde ortaya çıkıyor. Hikayede birçok kişinin katil olma ihtimali ortaya çıkarken seyirci haftalardır ‘Katil kim?’ sorusunun cevabını bekliyor.

katil kim?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.