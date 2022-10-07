Yalnız Kurt dizisi yeni oyuncu kadrosu 2022

Geçtiğimiz yıl ekranlarda yayınlanan dizi izlenme rekorları kırmayı başardı. Bu sezon da dizinin oyuncu kadrosu yenilendi. Peki Yalnız Kurt dizisinin yeni oyuncu kadrosunda kimler var?

İŞTE YALNIZ KURT DİZİSİNİN 2022 OYUNCU KADROSU

Geçtiğimiz sezon başlayan ve cuma akşamlarına damga vuran Yalnız Kurt 14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarındaki serüvenine yeniden başlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanının düşmanla çevrili olduğu gerçeğinin acıklı hikayesini anlatan dizinin kadrosuna 15 oyuncu birden eklendi.

İşte o oyuncular: Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem.