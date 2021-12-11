Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? ATV

ATV ekranlarının yeni dizi çekimleri yapıldığı duyuruldu. Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı dizi tanıtım çekimi yayınlandı. Herkesin merakla beklediği dizi ne zaman başlayacak? Dizinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisi ne zaman saat kaçta başlayacak?

YALNIZ KURT DİZİSİ

ATV ekranlarının yeni dizisinin çekimleri bitmek üzere yakında başlayacak dizi bir hayli heyecan uyandırdı.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizsinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak?

Yalnız kurt dizisinin yakında başlayacağı bekleniyor.