Yalnız Kurt dizisi gerçek hayattan mı uyarlanma?

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle seyircilerin dikkatlerini çekmeyi başardı Dizinin uyarlama mı orijinal mi olduğu merak ediliyor.

YALNIZ KURT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yalnız Kurt dizisi uyarlama değil. Dizi Türkiye'nin yakın zamanına ışık tutacak ancak olayların kurgu olarak orjinal bir hikayeyle anlatılması bekleniyor.