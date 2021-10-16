Yalı Çapkını Oyuncuları Kimler Konusu Nedir? Yalı Çapkını Dizi Çekimleri!

Yeni başlayacak olan dizinin oyuncuları ve konusu dikkat çekmektedir. Peki oyuncu kadrosunda kimler var başrol oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacaktır?

Yalı Çapkını Dizisi Çekimleri Yapıldı!

Çağatay Ulusoy’un erkek başrol oyuncusu olarak yer alacağı Yalı Çapkını dizisi çok yakında Tv8 ekranlarında olacak. Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alacak Çağatay Ulusoy gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilecek dizinin hikayesini okuduğunda çok etkilendi. Daha önce bir çok teklif almasına rağmen televizyon dizilerinde uzak duran ünlü oyuncu bu etkileyici hikayeye hayır diyemedi.

Yalı Çapkını Oyuncuları

Çağatay Ulusoy

Son olarak Yeşilçam isimli dijital projede yer alan Çağatay Ulusoy Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda yer alacak. Daha önce ismi Barbaroslar dizisinde geçen ancak aldığı kilolar nedeniyle dizi ile sözleşmesi fesh edilen Çağatay Ulusoy aldığı kiloları verip form tuttu. En son 5 yıl önce İçerde dizisinde televizyonda yer alan Çağatay Ulusoy 2020 de ise Kağıttan Hayatlar filminde yer almış ancak filmden beklediği performansı alamamıştı.

23 Eylül 1990 İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy 31 yaşındadır. Best Model Of Turkey 2010 birincisi olan yakışıklı oyuncu aradan geçen 11 yılda Türkiye’nin en çok sevişen erkek başrol oyuncularından biri olmayı başarmıştır. Akademi 35 da oyunculuk dersleri alan Çağatay Ulusoy özellikle Adını Feriha Koydum ve Medcezir dizileri ünlenmiştir. Çağatay Ulusoy kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile sevgilidir. Çağatay Ulusoy 1.90 metre boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır.

Çağatay Ulusoy yalı çapkını dizisi oyuncusu oldu dizi de erkek başrol oyuncusu olarak yer alacak

Neslihan Atagül

Yalı Çapkını dizisinde Çağatay Ulusoy ile partner olacağı için şimdiden heyecanlı. Daha önce Sefirin Kızı dizisinde yer alan Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 doğumludur ve 29 yaşının içindedir. editepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan güzel oyuncu Yaprak Dökümü dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Kara Sevda dizisi Neslihan Atagül’ün kariyirinin zirve yaptığı dönemdir. Oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Nesllihan Atagül 1.69 metre boyunda ve 49 kilo ağırlığındadır. Neslihan Atagül Yalı Çapkını Oyuncuları arasında yer almak için sözleşemeye hala imza atmamıştır

Çağatay Ulusoy’un erkek başrol oyuncusu olarak yer alacağı Yalı Çapkını dizisi çok yakında Tv8 ekranlarında olacak. Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alacak Çağatay Ulusoy gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilecek dizinin hikayesini okuduğunda çok etkilendi. Daha önce bir çok teklif almasına rağmen televizyon dizilerinde uzak duran ünlü oyuncu bu etkileyici hikayeye hayır diyemedi.

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstleneceği ve Kemal Hamamcıoğlu’nun ise Senaryosunu yazacağı Yalı Çapkını dizisi geniş ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatini çekecek. Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Yalı Çapkını dizisi için Neslihan Atagül ile de görüşmelerin devam ettiği bize gelen bilgiler arasında.