Yalancı Dizisi Show Tv'de Mi Başlıyor? Yalancı Dizisinin Konusu Ne?
1 Agustos'ta gösterime girecek olan Yalancı dizisi, gümbür gümbür geliyor! Sağlam oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalancı dizisi Show Tv 'de çok yakında gösterime girecek. Yalancı dizisi hangi kanalda, hangi saatte yayınlanacak, işte detayları..
BAŞROLDE KİMLER VAR?
Başrolünü Burçin Terzioğlu ve ve Salih Bağdemci'nin üstlendiği Yalancı dizisi, fragmanıyla şimdiden izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı. Burçin Terzioğlu dizide 'Deniz' isimli karakteriyle dizide yer alırken başrol arkadaşı Salih Bademci ise 'Mehmet Emir' karakteriyle dizide yer almaktadır. Dizinin ön izlemesinde Deniz'in tecavüze uğraması ve bu duruma karşısındakilere inandıramaması sahnesindeki başarılı oyunculuğuyla ilgi görmeyi başardı.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
YALANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Bir lise öğretmeni (Deniz) öğrencilerinden birinin babasıyla yemek yerler (Mehmet Emir). Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. O gece yalnızca Deniz ve Mehmet Emir'in şahit olduğu olayı iki tarafta olayı farklı anlatarak savunur. Masumane bir yemeğin kendileri ve ailelerini ciddi sorunlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
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