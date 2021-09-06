Vizontele nerede ve ne zaman çekildi. Vizontele filminin konusu nedir?

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu yazıp ve başrolünde oynadığı Vizontele filminin ne zaman ve nerede çekildiği merak ediliyor. işte detaylar...

Vizyona girdiğinde en çok izlenen filmlerden biri olan Vizontele şimdi de televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz gibi usta isimleri kadrosunda barındıran Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vizontele filmi, 1974 yılında başında bir kasabaya televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan'ın en çok izlenen Vizontele filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

VİZONTELE NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi 2001 yılında, Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.