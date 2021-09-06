Vizontele nerede ve ne zaman çekildi. Vizontele filminin konusu nedir?
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu yazıp ve başrolünde oynadığı Vizontele filminin ne zaman ve nerede çekildiği merak ediliyor. işte detaylar...
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu yazıp ve başrolünde oynadığı Vizontele filminin ne zaman ve nerede çekildiği merak ediliyor. işte detaylar...
Vizyona girdiğinde en çok izlenen filmlerden biri olan Vizontele şimdi de televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz gibi usta isimleri kadrosunda barındıran Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.
VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Vizontele filmi, 1974 yılında başında bir kasabaya televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yılmaz Erdoğan'ın en çok izlenen Vizontele filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
VİZONTELE NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Vizontele filmi 2001 yılında, Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
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