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Vaspurakan nerede, haritadaki konumu nere? Alparslan dizisindeki Vaspurakan hangi ülkede?

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde geçen yer isimleri hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından sorgulanıyor. İzleyiciler, "Vaspurakan nerede? Alparslan dizisindeki Vaspurakan hangi ülkede?" gibi sorularına yanıt arıyor.

VASPURAKAN NEREDE?

Vasburagan "soylu ülke" ya da "prensler ülkesi" anlamına gelir) Ermeni Krallığı'nın sekizinci vilayetiydi, sonra Orta Çağ'da Van Gölü çevresi merkezli bağımsız bir krallık olmuştur. Günümüzde Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.

VASPURAKAN KRALLIĞI HAKKINDA!

Vaspurakan Krallığı (Batı Ermenice'de Vasbouragan olarak da çevrilmiştir; "soylu topraklar" veya "prensler ülkesi" anlamına gelen bir Orta Çağ Ermeni krallığıydı), Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde doğu Türkiye ve kuzeybatı İran'da yer alan tarihsel bölge, Ermeni medeniyetinin beşiği olarak kabul edilir.

kaynak:türkgün