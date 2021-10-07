Uzak Şehrin Masalı Son Bölüm İzle / Uzak Şehrin Masalı Dizisi Sona Mı Eriyor? Uzak Şehrin Masalı Hangi Kanalda Hangi Saatte?
Yeni dizi Uzak Şehrin Masalı hakkında şok karar alındı. Fox Tv Uzak Şehrin Masalı dizisini sona erdirme kararı aldı. Fox tv'nin bu kararı almasındaki asıl sebep neydi? İzleyicilerin tepkisini çeken bu durumun asıl sebebi bakın neydi..
Fox TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı beşinci bölümüyle sona erecek. İlk 3 bölümü Pazar akşamı yayınlandı ve dizinin reytingleri düşüktü. Fox TV, diğer yapımlara güvenerek dizi için hemen son kararı verdi. Ancak izleyiciler bu durumu kabul etmemektedir.
İzleyicilerin bu kararı değiştirme gücü yok ancak Fox TV'nin ani nihai kararı, izleyicilerin dizi algısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde tartışılmaya değer. Geçen sezon Star TV'de başlayan İyi Günde Kötü Günde adlı dizi için 6 bölüm ödülü verilmiş ve reytinglerin düşük olması nedeniyle ani bir final kararı verilmişti.
Elçin Sangu bu duruma isyan etti ve 6 bölümlük hikaye olarak pek bir şey anlatılamayacağını iddia ederek kanalın yönlendirmesine tepki gösterdi. Şimdi ise Fox TV, beşinci bölümünde oldukça iddialı bir diziyi iptal ediyor.
Uzak Şehrin Masalı Son Yayınlanan Bölümü İzle
kaynak:televizyongazetesi
Kanunsuz Topraklar Dizisinin konusu ne? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Kanunsuz Toprak Dizi Oyuncuları kimler?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|6
|14
|2. Hekimoğlu Trabzon
|6
|14
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|6
|14
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|6
|14
|5. Ankaraspor
|6
|13
|6. Bodrumspor
|6
|12
|7. Çorum FK
|6
|12
|8. Sakaryaspor
|6
|12
|9. Etimesgut Belediyespor
|6
|10
|10. Somaspor
|6
|10
|11. Afjet Afyonspor
|6
|9
|12. Serik Belediyespor
|6
|9
|13. İnegölspor
|6
|8
|14. Sarıyer
|6
|7
|15. Diyarbekirspor
|6
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|6
|3
|17. Turgutluspor
|6
|1
|18. Ergene Velimeşespor
|6
|1
|19. Adıyaman FK
|6
|0
|20. Kahramanmaraşspor
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1