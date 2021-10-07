Uzak Şehrin Masalı Son Bölüm İzle / Uzak Şehrin Masalı Dizisi Sona Mı Eriyor? Uzak Şehrin Masalı Hangi Kanalda Hangi Saatte?

Fox TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı beşinci bölümüyle sona erecek. İlk 3 bölümü Pazar akşamı yayınlandı ve dizinin reytingleri düşüktü. Fox TV, diğer yapımlara güvenerek dizi için hemen son kararı verdi. Ancak izleyiciler bu durumu kabul etmemektedir.

İzleyicilerin bu kararı değiştirme gücü yok ancak Fox TV'nin ani nihai kararı, izleyicilerin dizi algısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde tartışılmaya değer. Geçen sezon Star TV'de başlayan İyi Günde Kötü Günde adlı dizi için 6 bölüm ödülü verilmiş ve reytinglerin düşük olması nedeniyle ani bir final kararı verilmişti.

Elçin Sangu bu duruma isyan etti ve 6 bölümlük hikaye olarak pek bir şey anlatılamayacağını iddia ederek kanalın yönlendirmesine tepki gösterdi. Şimdi ise Fox TV, beşinci bölümünde oldukça iddialı bir diziyi iptal ediyor.

Başka bir kanalda yayınlansaydı daha çok fırsat verecek bir dizi olan Uzak Şehrin Masalı, Fox TV'nin başka dizilere sahip olma talihsizliğini ne yazık ki yaşıyor.

Uzak Şehrin Masalı Son Yayınlanan Bölümü İzle

kaynak:televizyongazetesi