Üç Kuruş dizisinde herkesin beklediği bomba haber! Show TV’nin Üç Kuruş dizisinde herkesin merakla beklediği karar!

Başarılı dizilere imza Ay Yapım İçerde dizisinin ardından Çukuru seyircileriyle buluşturmuştu. Bu iki başarılı ve akıllara kazınan yapımın ardından aynı yapım firması Üç Kuruş isimli projenin duyurusunu yaptı. Show Tv'nin dizi hayranları duyuru ardından bu yapımı heyecanla beklemeye başladı.

Mafya, polis ve bir seri katil üçgeninde geçecek olan dizinin güçlü bir hikayesi var. Ay Yapım imzası da olunca birçok dizi hayranı için Üç Kuruş yeni sezonda en çok merak edilen yapım oldu.

Uraz Kaygılaroğlu ile Aytaç Uşun dizi için anlaşma yapılan ilk iki isim olarak dikkat çekti. Kartal karakterini canlandıracak olan Kaygılaroğlu’nun hayranları bu gelişmeden son derece memnun.

Çukur’da 4 sezon boyunca Meke olarak çok iyi performans sergileyen Aytaç Uşun için de yeni dizi kariyeri adına büyük önem taşıyor.

Bir de Ekin Koç meselesi var. Dizideki Efe isimli polis karakteri için ismi geçen ünlü oyuncu, geçen yıl güçlü bir çıkış yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Ahmet Sencer karakteri ile büyük ilgi gören Ekin Koç, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Show TV'nin Üç Kuruş dizisinde herkesin beklediği karar!

Oyuncunun masasında en güçlü tekliflerden biriside Üç Kuruş… Henüz sadece teklif aşamasında olmasına rağmen Ekin Koç hayranları bu durumdan çok memnun. Oyuncu şayet rolü kabul eder ise hayranlarını da çok mutlu edecek.

Çukur’un da yönetmenliğini yapan Sinan Öztürk ön hazırlıkları yürütüyor. Eylül ayında dizinin sete çıkması bekleniyor ama hala oyuncu arayışları devam ediyor.

Hazal Subaşı ile Aslıhan Malbora’nın da isimleri dizi için geçiyor. Ancak herkesin aklında Ekin Koç’un vereceği karar var. Ünlü oyuncu şayet rolü kabul ederse Show TV’nin yeni sezondaki en etkili dizilerinden birisi olarak gözüken Üç Kuruş büyük bir güç kazanacak.

Kaynak: TelevizyonGazetesi