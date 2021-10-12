Üç Kuruş Dizisi Konusu Nedir? Üç Kuruş Dizisi Oyuncu Kadrosu Nedir? Üç Kuruş Dizisi Hangi Kanalda? Üç Kuruş Dizisi İlk Bölüm İzle
Show Tv'nin yeni dizisi 'Üç Kuruş' sağlam oyuncu kadrosuyla ekran başındaki izleyicileri heycanlandırdı. Büyük bir merakla beklenen diziyle alakalı detayları sizler için derledik.
Ay Yapım'ın Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinden birine hayat vereceği Üç Kuruş dizisi polis ile mafyanın bitmeyen savaşını anlatacak. Uraz Kaygılaroğlu’na başta emniyet amiri Efe karakterinin önerildiği ancak ünlü oyuncunun kumarhane işleten Kartal rolünü kabul ettiği öğrenildi. Dizide seri katil İrfan, her kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi de adını buradan alıyor.
Aksiyon ve dram türünde yayınlanacak Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin Senaristi Damla Serim ve Murat Uyurkulak'tır. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yapacağı dizinin başrolünde Uraz Kaygılaroğlu yer alacak. Dizinin açılış ve bitiş müziğini, jenerik müziğini ve bestesini Toygar Işıklı yapmıştır. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay ve Pelin Diktaş'tır. Dizinin bölümleri İzmir'de çekilmektedir.
ÜÇ KURUŞ KONUSU
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI
ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Üç Kuruş yakında her Pazartesi günleri Show Tv'de.
kaynak:kamuajans
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1