Üç Kuruş Dizisi Konusu Nedir? Üç Kuruş Dizisi Oyuncu Kadrosu Nedir? Üç Kuruş Dizisi Hangi Kanalda? Üç Kuruş Dizisi İlk Bölüm İzle

Ay Yapım'ın Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinden birine hayat vereceği Üç Kuruş dizisi polis ile mafyanın bitmeyen savaşını anlatacak. Uraz Kaygılaroğlu’na başta emniyet amiri Efe karakterinin önerildiği ancak ünlü oyuncunun kumarhane işleten Kartal rolünü kabul ettiği öğrenildi. Dizide seri katil İrfan, her kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi de adını buradan alıyor.

Aksiyon ve dram türünde yayınlanacak Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin Senaristi Damla Serim ve Murat Uyurkulak'tır. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yapacağı dizinin başrolünde Uraz Kaygılaroğlu yer alacak. Dizinin açılış ve bitiş müziğini, jenerik müziğini ve bestesini Toygar Işıklı yapmıştır. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay ve Pelin Diktaş'tır. Dizinin bölümleri İzmir'de çekilmektedir.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit.

ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş yakında her Pazartesi günleri Show Tv'de.

kaynak:kamuajans