Üç Kardeş dizisinin oyuncuları kimler? konusu nedir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kardeş'in fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncularının kimler olduğu ve dizinin konusu merak ediliyor..

Oyuncu kadrosu ve karakterler

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

Dizinin Konusu

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım’la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

Fragmanı yayınlanan dizinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.