Tuzak dizisinin konusu nedir?

TV 8 ekranlarında çok yakında başlayacak olan dizinin fragmanı yayınlandı. Tuzak dizisinin konusu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

TUZAK DİZİSİ

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzak dizisinin fragmanı yayınlandı dizinin konu Kadir ve Murat'ın düşmanlığı olacak.