TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan program ilgi çekti. Türk mutfağı yemeklerinin yapılacağı programın ne zaman başlayacağı ve konusu merak ediliyor.

Türkiye'nin Mutfağı programının konusu ne? TRT 1

TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan yemek programında Türk mutfağı tanıtılacak. Programın başlayacağı gün heyecanla bekleniyor.