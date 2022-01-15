Tozkoparan İskender oyuncuları kimler? konusu nedir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi tekrar başlayacak mı? Tozkoparan ne zaman başlayacak? Tozkoparan saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tozkoparan İskender, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı.

Dizinin oyuncuları sete çıktı. Tozkoparan İskender'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

Dizinin yakında başlaması bekleniyor.