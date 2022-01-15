Tozkoparan İskender Efsun kimdir? instagram hesabı nedir?

Tozkoparan İskender uzun zamandır ekranlara ara vermişti. Tekrar bölümleri başlayan dizinin karakterlerinden Efsun hiç konuşmamasıyla dikkatleri çekti. Peki Efsun kimdir?

Mona Begüm Çalış Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Mona Begüm Çalış 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mona Begüm Çalış aslen İzmirli’dir ve İstanbul’da yaşamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren bale yapmaktadır. Modellik ve dans geçmişi de bulunmaktadır.

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılmıştır.

Tozkoparan İskender Dizisi – Efsun

TRT’d her hafta Pazar günleri seyircisiyle buluşan çocuk dizisi Tozkoparan İskender, oyuncuları ve konusu merak konusu oluyor. Tozkoparan İskender dizisi oyuncularından Efsun karakterini canlandıran kişi de Mona Begüm Çalış’tır.