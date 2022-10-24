Ekranlarda yeni başlayacak olan dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından dizi merak uyandırdı. Peki Toprak ile Fidan dizisinin konusu nedir?

Toprak İle Fidan Dizisinin Konusu Nedir?

Toprak ile Fidan dizisinin ilk fragmanının ardından dizinin içeriği araştırılmaya başlandı. Toprak ile Fidan dizisinin konusu aşk olacaktır. Serüven dolu bir hikayeyi anlatan dizinin çok yakında başlayacağı düşünülüyor.