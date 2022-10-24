Toprak ile Fidan dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Peki Toprak ile Fidan dizisi ne zaman başlayacak?

Toprak ile Fidan Dizisi Ne Zaman Bşlayacak?

Fragmanı yayınlanan dizinin çekim çalışmaları sürüyor. Dizinin hangi tarihte başlayacağıyla ilgili net bir tarih açıklanmadı. Toprak ile Fidan dizisinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.