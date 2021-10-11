Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu?
TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen Teşkilat dizisi oyuncusu Zehra diziden ayrılacak mı? Her hafta nefeslerin tutularak izlendiği dizi oyuncularıda sevilerek takip ediliyor.
TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen Teşkilat dizisi oyuncusu Zehra diziden ayrılacak mı? Her hafta nefeslerin tutularak izlendiği oyuncularıda sevilerek takip ediliyor.
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu?
TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Zehra'nın ekipten ayrılmak istemesi izleyicileri şaşırttı. Bu olay üzerine Deniz Baysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu?
TEŞKİKLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU? DENİZ BAYSAL DİZİDEN ÇIKIYOR MU?
Mektupta “Ayrılık vakti geldi. Kızımı hem annesiz hem babasız bırakabileceğimi sanmıyorum. Bu benim görevimi de layığı ile yerine getirmeme mani olacak. Son karar elbet sizin, lütfen istemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin.” sözlerine yer verilmişti.
Dizi severler bu bölümün ardından Zehra'nın diziden çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı. Deniz Baysal'ın Teşkilat'tan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece hikaye gereği Zehra karakterinin bu şekilde davranması düşünülmüş olduğu gözüküyor.
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu?
TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır. Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.
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