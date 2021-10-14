Teşkilat Dizisi Nerede Çekiliyor? Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Hangi İsimler Var? Teşkilat Dizisi Son Bölüm Full İzle

Tims&B imzası ile 7 Mart 2021 tarihinden bu yana TRT 1 ekranlara gelmeye başlayan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş ile özel yaşamını konu alması ile bir hayli beğenildi. Bu yıl ikinci sezonu ile ekranlara gelmeye başlayan Teşkilat dizisi, kısa süre içerisinde TRT1 ekranlarının fenomeni haline dönüştü. Seyirci kitlesini hemen sabitlemeyi başaran Teşkilat dizisinin herkes İstanbul’da çekildiğini düşünüyordu. Anacak Teşkilat dizisinin nerede çekildiği nihayet ortaya çıktı!

Ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, yer altına inen yedi kahramanın hikayesini konu alan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz sezon hikayesine Ankara'daki SİHA fabrikasına yapılan terör saldırısı ile başlayan ve bu saldırının ardındaki isimleri bulmak için Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli kurulan bir timi ekranlara getiren Teşkilat dizisi, yeni sezonunda yeni karakterleri ile bir hayli ses getirdi. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri haline gelen ve reytingin zirvelerini henüz başka yapımlara bırakmamış olan Teşkilat dizisinin çekildiği şehri görenler ise, bir hayli şaşırdı!

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul), Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu), Mete Yücesoy (Mesut Akusta), Ceren (Ezgi Eyüboğlu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar Gümüş (Ezgi Şenler), Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya), Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin), Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say), Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun), Halit Başkan (Turgut Tunçalp), Tövbekar / Sadık (Hakan Boyav) ve Köroğlu (Mustafa Açılan) karakterleri ile ikinci sezonunda da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi, seyircisini yeniden etkilemeye başladı. Çekim alanları ile her dönem seyircisinin dikkatini çeken Teşkilat dizisi, çekimlerini başkent Ankara'nın çeşitli semtlerinde gerçekleştirdi.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM FULL İZLE

kaynak:alfa