Teşkilat dizisi 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların en heyecanlı merak uyandıran dizisi bu haftada izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki dizide neler olacak bu hafta izleyicileri neler bekliyor konuk oyuncular kimler? Hangi oyuncular diziden çıkacak hangi oyuncular dizide kalacak?
Ekranların en heyecanlı merak uyandıran dizisi bu haftada izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki dizide neler olacak bu hafta izleyicileri neler bekliyor konuk oyuncular kimler? Hangi oyuncular diziden çıkacak hangi oyuncular dizide kalacak?
TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?
Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…
Ezgi Eyüboğlu
CEREN
Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...
PINAR
Ekibin sivil operasyonlarında çok önemli bir role sahip, kılık değiştirmede uzman
Teşkilat oyuncuları yeni sezon: Teşkilat oyuncuları isimleri ne? Teşkilat dizisi hangi gün, konusu ne?
SERDAR
Tam donanımlı bir istihbaratçı, doğru bildiği yoldan kimse onu döndüremez...
TÖVBEKAR
Geçmişteki karanlık yüzünü bir kenara bırakarak saf değiştirmiş, geçmişe silgi çekmiş bir adam...
UZAY
Operasyonların en kritik bilgilerini toparlayarak, hep bir adım sonrasını planlayan
YILDIRIM
İyilik ve kötülük kavramlarına göreceli bakan ve intikam almak için yaşayan
TRT 1 Canlı İzle!
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6